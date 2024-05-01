Fenerbahçe bayrağı İstanbul'daki 3 köprüye asıldı

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Stefano Lavarini yönetiminde başarılı bir dönem geçiren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonunu iki kupayla tamamladı.

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerin bayrağı 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.

"Takımımızın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüyü süsledi"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sezonu Vodafone Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla tamamlayan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüyü süsledi.



Dev bayraklarımız İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı.



Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli de kulüp personelimize yardımcı oldu.