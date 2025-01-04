Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, EVİNDE KAZANDI
Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Karyagin, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Ngapeth, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın, Mert Cuci)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Muhammed Ertuğrul, Abreu, Panou, Fatih Uğur (Umut Özdemir, Erhan Hamarat, Yiğit Yıldız, Gökhan Çatal, Emre Fırat, Süleyman Turna)
Setler: 25-27, 25-17, 25-22, 25-14
Süre: 122 dakika (41, 24, 33, 24)
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