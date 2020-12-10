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    Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını yendi.
    • AA
    • 10.12.2020 - 05:56
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    Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

    - Fenerbahçe Opet: 3 - Calcit Volley: 1

    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.

    Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.

    Fenerbahçe Opet, 25-16, 20-25, 26-24 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

    Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi nde 2 de 2 yaptı #1

    Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi nde 2 de 2 yaptı #2

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