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- Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını yendi.
- AA
- 10.12.2020 - 05:56
- Fenerbahçe Opet: 3 - Calcit Volley: 1
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.
Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.
Fenerbahçe Opet, 25-16, 20-25, 26-24 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.