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    Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Nantes'a şans vermedi

    Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Fransa’nın Nantes takımını 3-0 yendi.
    • İHA
    • 26.01.2021 - 22:31
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    Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Nantes'a şans vermedi

    Müsabakayı 19 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Opet’in Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en oyuncusu seçildi.

    Fenerbahçe Opet, B Grubu’ndaki beşinci maçında yarın TSİ 20.00’da Slovenya’nın Calcit Volley Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Salon: Mangin Beaulieu

    Hakemler: Riccardo Ferreira (Portekiz), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

    Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Melis (L)

    VB Nantes: Alanko, Snyder, Sylves, Leyva, Kokkonen, Schad, Dekeukelaire (L), Roze (L) (Le Roux)

    Setler: 25-22, 25-16, 25-20

    Süre: 74 dakika (24,25,25)

    Fenerbahçe CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi nde Nantes a şans vermedi #1

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