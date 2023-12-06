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Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi SC Potsdam'i 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.