Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Almanya temsilcisi SC Potsdam'i' ağırladı.
Alman rakibine set vermeyen sarı lacivertliler, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Fenerbahçe yenilgisiz devam ediyor
Temsilcimiz bu galibiyetle oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanmış oldu.
Namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe, gruptaki beşinci maçında 11 Ocak’ta deplasmanda Slovenya’nın Calcit Kamnik takımına konuk olacak.
Fenerbahçe: 3 - SC Potsdam: 0
Salon : Burhan Felek Vestel
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Fabrice Collados (Fransa)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Ada Germen Korkmaz, Fetisova, Meryem Boz)
SC Potsdam: Morrissette, Lazaro, Kokkonen, Dokic, Taubner, Kiss, (Wong-Orantes, Buterez)
Setler : 25-13, 25-19, 25-15
Süre : 66 dakika (18, 21, 27)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış