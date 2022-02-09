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    Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde Cannes'ı yendi

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'u 3-2 yendi.
    • AA
    • 09.02.2022 - 03:38
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    Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde Cannes'ı yendi

    Hidalgo'nun sekiz sayı kaydettiği ilk seti 25-19 kazanan sarı lacivertliler 2. ve 3. seti 25-19 vererek 2-1 geriye düştü.

    FENERBAHÇE TİE-BREAK'TE KAZANDI

    Dördüncü seti 25-13 alarak maçı tie-break setine taşıyan Erkek Voleybol Takımı, 5. seti 15-9, karşılaşmayı da 3-2 kazandı ve 2. galibiyetini aldı.

    Fransız takımı ise 5'inci maçında da mağlup oldu.

    LİGDE RAKİP GALATASARAY

    Fenerbahçe, ligde ise 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

    Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi nde Cannes ı yendi #1

    AS Cannes Dragons: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

    Salon: Palais des Victoires

    Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

    AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, Annicette

    Fenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Mousavi, Metin Toy (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, İzzet Ünver, Kaan Gürbüz, Taha Erden,

    Setler: 19-25, 25-19, 25-19, 13-25, 9-15

    Süre: 119 dakika (27, 28, 28, 22, 14)


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