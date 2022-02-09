Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde Cannes'ı yendi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'u 3-2 yendi.

Hidalgo'nun sekiz sayı kaydettiği ilk seti 25-19 kazanan sarı lacivertliler 2. ve 3. seti 25-19 vererek 2-1 geriye düştü.

FENERBAHÇE TİE-BREAK'TE KAZANDI

Dördüncü seti 25-13 alarak maçı tie-break setine taşıyan Erkek Voleybol Takımı, 5. seti 15-9, karşılaşmayı da 3-2 kazandı ve 2. galibiyetini aldı.

Fransız takımı ise 5'inci maçında da mağlup oldu.

LİGDE RAKİP GALATASARAY

Fenerbahçe, ligde ise 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

AS Cannes Dragons: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Palais des Victoires

Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, Annicette

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Mousavi, Metin Toy (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, İzzet Ünver, Kaan Gürbüz, Taha Erden,

Setler: 19-25, 25-19, 25-19, 13-25, 9-15

Süre: 119 dakika (27, 28, 28, 22, 14)