Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı
AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'ya evinde 3-0 mağlup oldu.

TEMSİLCİMİZ, İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alırken, İtalyan temsilcisi ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe: 0 - Vero Volley Monza: 3

Fenerbahçe: 0 - Vero Volley Monza: 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Dryzga, Kargayin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Luburic, Caner Dengin, Caner Pekşen)

Vero Volley Monza: Beretta, Gil Kreling, Zaytsev, Averrall, Lawani, Röhrs (Gaggini, Swarc, Marttila)

Setler: 23-25, 20-25, 23-25

Süre: 81 dakika (26, 24, 31)

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü