Fenerbahçe, Cizre Belediyespor'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Cizre Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE, RAHAT KAZANDI

Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)

Fenerbahçe: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)

Setler: 16-25, 17-25, 18-25

Süre: 76 dakika (23, 31, 22)

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor