Fenerbahçe, Cizre Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Cizre Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.
FENERBAHÇE, RAHAT KAZANDI
Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)
Fenerbahçe: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)
Setler: 16-25, 17-25, 18-25
Süre: 76 dakika (23, 31, 22)
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