Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 7 transfer birden yaptı Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyu renklerine bağladı.

AA

Efeler Ligi'nde mücadele eden ve geçtiğimiz sezon play-off yarı finalinde elenen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 7 voleybolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Drazen Luburic, Dick Kooy, Mahdi Jelveh Ghaziani, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Dengin, Murat Yenipazar ve Ali Deniz Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

7 isim kadroya katıldı

Son olarak Lokomotiv Novosibirsk forması giyen Sırp smaçör Luburic ve Skra Belchatow'da oynayan Hollanda asıllı İtalyan smaçör Kooy, bir dönem Halkbank'ta da görev yapmıştı.

Geçen sezon, İranlı orta oyuncu Ghaziani, Nian Electronic'te, smaçör Yiğit Gülmezoğlu Halkbank'ta, pasör Murat Yenipazar Barkom-Kazany Lwow'da, smaçör Ali Deniz Yılmaz Al-Ittihad'da, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da sarı-lacivertli formayı giyen libero Caner Dengin ise Arkas Spor'da oynamıştı.