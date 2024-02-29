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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Cev Kupası'na veda etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Cev Kupası'na veda etti Erkekler CEV Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, ilk maçta 3-1 yenildiği Polonya'nın Asseco Resovia takımına rövanşta 3-0 mağlup oldu ve finale yükselemedi.