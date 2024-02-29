Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Cev Kupası'na veda etti

AA & Ensonhaber
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final maçında 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı konuk etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Asseco Resovia, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-14 kazanarak 2-0 öne geçti.
Çekişmeli geçen üçüncü seti de 28-26 üstün tamamlayan Polonya ekibi, sahadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Finalin adı belli oldu
Asseco Resovia, yarı finalde Arkas Spor'u eleyen Almanya ekibi SVG Lüneburg ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupada final, iki maç üzerinden oynanacak.
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