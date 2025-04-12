Fenerbahçe, file derbisinde Galatasaray'ı devirdi
DHA

Sultanlar Ligi play-off 1-4 turu ikinci maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

SERİDE DURUM 1-1'E GELDİ

Çok çekişmeli başlayan ilk sette karşılıklı alınan sayılarla oyun uzadı. Fenerbahçe ilk seti 27-25’lik skorla üstün tamamladı.

İkinci sette hızlı ve etkili sayılar bulan Galatasaray, 25-18 skorla rahat kazanarak durumu 1-1 berabere getirdi.

Üçüncü sette Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla rakibi karşısında 25-18’lik skorla 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe üçüncü sette aldığı 25-11’luk skorla sarı-kırmızılıları 3-1 yendi. Bu sonucun ardından yarı final serisinde durum 1-1 oldu.

ÜÇÜNCÜ MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Üçüncü maç 14 Nisan Pazartesi Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

MARCELLO ABBONDANZA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-2 yenildiği Sultanlar Ligi play-off maçı sonrası Başantrenör Marco Fenoglio ile yollarını ayırmıştı.

Göreve getirilen başantrenör Marcello Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı ve galibiyetle ayrıldı.

109 DAKİKA SÜRDÜ

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)

Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11

Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor