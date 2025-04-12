Fenerbahçe, file derbisinde Galatasaray'ı devirdi

Sultanlar Ligi play-off 1-4 turu ikinci maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SERİDE DURUM 1-1'E GELDİ
Çok çekişmeli başlayan ilk sette karşılıklı alınan sayılarla oyun uzadı. Fenerbahçe ilk seti 27-25’lik skorla üstün tamamladı.
İkinci sette hızlı ve etkili sayılar bulan Galatasaray, 25-18 skorla rahat kazanarak durumu 1-1 berabere getirdi.
Üçüncü sette Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla rakibi karşısında 25-18’lik skorla 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe üçüncü sette aldığı 25-11’luk skorla sarı-kırmızılıları 3-1 yendi. Bu sonucun ardından yarı final serisinde durum 1-1 oldu.
ÜÇÜNCÜ MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ
Üçüncü maç 14 Nisan Pazartesi Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.
MARCELLO ABBONDANZA İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-2 yenildiği Sultanlar Ligi play-off maçı sonrası Başantrenör Marco Fenoglio ile yollarını ayırmıştı.
Göreve getirilen başantrenör Marcello Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı ve galibiyetle ayrıldı.
109 DAKİKA SÜRDÜ
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)
Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11
Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)
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