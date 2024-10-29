Fenerbahçe, filede Galatasaray'ın 6 maçlık serisini bitirdi

AA & Ensonhaber

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligdeki altıncı maçında da galibiyet elde ederek 6'da 6 yaptı. Galatasaray Daikin ise bu karşılaşmayla birlikte sezonun ilk yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vuchkova, Vasileva)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Kalandadze)

Setler: 25-21, 25-16, 25-18

Süre: 76 dakika (28, 22, 26)