Fenerbahçe final şansını zora soktu
ensonhaber.com

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe, İtalya'da Vero Volley deplasmanına çıktı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı akşamı İstanbul'da oynanacak.

Vero Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Fabrice Collados (Fransa)

Vero Volley: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Candi)

Fenerbahçe: Fodorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Buse Ünal)

Setler: 25-21, 27-25, 25-20