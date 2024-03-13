Fenerbahçe final şansını zora soktu

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe, İtalya'da Vero Volley deplasmanına çıktı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı akşamı İstanbul'da oynanacak.
Vero Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Fabrice Collados (Fransa)
Vero Volley: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Candi)
Fenerbahçe: Fodorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Buse Ünal)
Setler: 25-21, 27-25, 25-20
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