Fenerbahçe, Halkbank'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, SET VERMEDEN KAZANDI
Fenerbahçe: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Karyagin)
Halkbank: Kooy, Tuna Uzunkol, Sotola, Mirza Lgumdzija, Sercan Bıdak, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu, Hidalgo, Berk Dilmenler)
Setler: 25-23, 25-21, 25-21
Süre: 92 dakika (33, 29, 30)
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