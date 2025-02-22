Fenerbahçe, İstanbul Gençlikspor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde İstanbul Gençlikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, RAHAT KAZANDI
İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Mert Güneş, Yiğit Kaplan, Enaboifo (Abdulsamet Yalçın, Far, Ediz Fırıncıoğlu, Orçun Ergün)
Fenerbahçe: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Mert Cuci)
Setler: 21-25, 22-25, 17-25
Süre: 82 dakika (28, 29, 25)
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