Fenerbahçe, İstanbul Gençlikspor karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde İstanbul Gençlikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, RAHAT KAZANDI

İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Mert Güneş, Yiğit Kaplan, Enaboifo (Abdulsamet Yalçın, Far, Ediz Fırıncıoğlu, Orçun Ergün)

Fenerbahçe: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Mert Cuci)

Setler: 21-25, 22-25, 17-25

Süre: 82 dakika (28, 29, 25)

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Emre Çalışkan
Editor