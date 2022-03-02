- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde
Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi nedeniyle Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale çıktı.
- İHA
- 02.03.2022 - 23:01
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle spor alanında başlatılan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi.
RUS TAKIMI MEN EDİLDİ, FENERBAHÇE YARI FİNALDE
2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, CEV’in 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise VakıfBank - Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
CEV, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa Kupaları’ndan men edildiğini açıklamıştı.