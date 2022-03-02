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    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

    Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi nedeniyle Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale çıktı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 23:01
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    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle spor alanında başlatılan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi.

    RUS TAKIMI MEN EDİLDİ, FENERBAHÇE YARI FİNALDE

    2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, CEV’in 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yarı finale yükseldi.

    Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise VakıfBank - Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    CEV, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa Kupaları’ndan men edildiğini açıklamıştı.

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde #1


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