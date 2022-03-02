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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi nedeniyle Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale çıktı.