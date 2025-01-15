Fenerbahçe, Keçiören Belediyesi'ne set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Keçiören Belediyesi karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
Fenerbahçe: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca (Özlem Güven, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Stysiak, Liza Safronova)
Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Selin Navruz, Ndiaye, Zeynep Sena Güleryüz, Fulden Ural)
Setler: 25-16, 25-21, 25-10
Süre: 76 dakika (25, 31, 20)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış