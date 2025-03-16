Fenerbahçe, Kuzeyboru karşısında galip geldi
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA KAZANDI

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

Fenerbahçe: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)

Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25

Süre: 105 dakika

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Emre Çalışkan
Editor