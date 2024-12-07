Fenerbahçe, Kuzeyboru'ya set vermedi

Haber Merkezi
Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık setler sonucunda ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, 65 DAKİKADA MAÇI KAZANDI
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)
Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
Setler: 25-17, 25-10, 25-15
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)
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