Fenerbahçe, Kuzeyboru'ya set vermedi
Haber Merkezi

Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık setler sonucunda ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, 65 DAKİKADA MAÇI KAZANDI

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)

Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Setler: 25-17, 25-10, 25-15

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

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Emre Çalışkan
Editor