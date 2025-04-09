Fenerbahçe, Marco Fenoglio ile yollarını ayırdı

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Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Bu yenilginin ardından ise Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, başantrenörü Marco Fenoglio, yardımcı antrenörü Stefano Micoli ve kondisyoneri Maurizio Negro ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: