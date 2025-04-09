Fenerbahçe, Marco Fenoglio ile yollarını ayırdı

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
GÖREVLERİNE SON VERİLDİ
Bu yenilginin ardından ise Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, başantrenörü Marco Fenoglio, yardımcı antrenörü Stefano Micoli ve kondisyoneri Maurizio Negro ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bilgilendirme
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.
Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz.
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