Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Bu galibiyetle, sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı 15 maçın 13'sini kazanarak liderliğini sürdürürken, Bursa temsilcisi ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
Nilüfer Belediyespor: Jana Kulan, Sıla Zeynep Yaşar, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan, Bilge Paşa)
Fenerbahçe: De Souza, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven, Liza Saronova)
Setler: 10-25, 15-25, 17-25
Süre: 66 dakika (20, 25, 21)
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