Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu başladı. İlk hafta oynanacak olan Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçının detayları belli oldu..

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı dün oynanan maç ile başladı. Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, bugün Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

Ligin en güçlü takımları arasında yer alan iki takımın maçının detayları voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Şampiyonluğun en favori takımları arasında bulunan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit zorlu maçta karşı karşıya gelecek.

Voleybolseverler Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı voleybol maçı 2 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 17.30’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nunda oynanacak. Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı voleybol maçı TRT Spor kanalında naklen yayınlanacak.