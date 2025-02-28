Fenerbahçe, Sarıyer Belediyesi'ni yendi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 23.hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyesi ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, DEPLASMANDA KAZANDI
Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Buse Cilkiz, Strunjak, Meryem Boz, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan)
Fenerbahçe: Fedorovtseva, Dicle Babat, Melissa Vargas, Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Safranova, Stysiak, Meliha Diken)
Setler: 25-22, 16-25, 17-25, 11-25
Süre: 102 dakika (29, 25, 27, 21)
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