Fenerbahçe, Spor Toto'yu mağlup etti

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Spor Toto karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
111 DAKİKA SONUNDA KAZANAN FENERBAHÇE
Fenerbahçe: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Mert Cuci, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Caner Pekşen, Yasin Aydın)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Muagututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Doğukan Yaltıraklı, Batuhan Avcı)
Setler: 25-19, 25-19, 17-25, 27-25
Süre: 111 dakika (28, 27, 24, 32)
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