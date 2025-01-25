Fenerbahçe, Spor Toto'yu mağlup etti
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

111 DAKİKA SONUNDA KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Mert Cuci, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Caner Pekşen, Yasin Aydın)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Muagututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Doğukan Yaltıraklı, Batuhan Avcı)

Setler: 25-19, 25-19, 17-25, 27-25

Süre: 111 dakika (28, 27, 24, 32)

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Emre Çalışkan
Editor