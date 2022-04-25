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    Fenerbahçe, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi

    Voleybolda Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0'lık seriyle yenen Fenerbahçe, finale yükseldi.
    • 25.04.2022 - 23:17
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 23:18
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    Fenerbahçe, Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi

    DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe, Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

    Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet: 0-3

    SALON: Eczacıbaşı

    HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

    ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Gözde, Ognjenovic, Fatma, Merve

    FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, De Souza

    SETLER: 0-3 (24-26, 25-27, 19-25)

    SÜRE: 88 dakika (29, 33, 26)

     

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