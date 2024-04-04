Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi.

Fenerbahçe, final serisinde VakıfBank-Eczacıbaşı eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.

Türk Hava Yolları ise VakıfBank-Eczacıbaşı eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçları oynayacak.

Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14

Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)