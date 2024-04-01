Fenerbahçe, Türk Hava Yolları karşısında avantajı eline aldı
İHA

Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, ligi 4. sırada bitiren THY’nı 3-0 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe set vermedi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

THY: Isabelle Bergmann, Dicle Nur Babat, Kiera Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris Fernanda Silva, Melis Yılmaz (L), Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Diana Duarte, Sıla Çalışkan

Fenerbahçe: Ana Cristina de Souza, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Magdalena Stysiak

Setler: 18-25, 20-25, 16-25

Süre: 69 dakika (22, 25, 22)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)