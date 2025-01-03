Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na set vermedi
Haber Merkezi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, 74 DAKİKADA KAZANDI

Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Orge, Liza Saronova, Stysiak)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Alecrim, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Ada Germen)

Setler: 25-21, 25-20, 25-18

Süre: 74 dakika (27, 24, 23)

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor