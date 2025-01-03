Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na set vermedi

Haber Merkezi
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, 74 DAKİKADA KAZANDI
Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Orge, Liza Saronova, Stysiak)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Alecrim, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Ada Germen)
Setler: 25-21, 25-20, 25-18
Süre: 74 dakika (27, 24, 23)
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