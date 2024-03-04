Fenerbahçe, Vakıfbank derbisini rahat kazandı Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe, Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde VakıfBank’ı ağırladı.

Tamamen dolu tribünler önünde oynanan mücadelenin kazananı 25-13, 22-25, 25-18 ve 25-21’lik setler sonunda 3-1’le Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe 22 maçta 21 galibiyet aldı

Ligde oynadığı 22'nci maçında 21'inci galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip liderliğini sürdürürken, VakıfBank 22'nci maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı.

İlk set

VakıfBank’ın servisiyle başlayan maçta ilk sayı Fenerbahçe'nin oldu. Skorun 6-2’ye geldiği setin hemen başında Thompson’ın servis turu, Cansu Özbay’ın da blok performansıyla konuk ekip farkı 1 sayıya indirdi.(6-5)

Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın hızlı hücumlarıyla yeniden oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, farkı 5’e çıkardı.(11-6) Bu skorla molaya giden VakıfBank, moladan Ogbogu’nun sayısıyla dönse de, Eda Erdem Dündar ve Meliha Diken’in sayıları skoru 13-7’ye getirdi.

Farkın 7 sayıya(17-10) kadar çıktığı setin son bölümünde Arina ve Vargas’ın sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe, 25-13’le setin kazananı oldu.

İkinci set

İkinci sete 2-0’la hızlı başlayan VakıfBank karşısındaki ilk sayı kaptan Eda Erdem Dündar’dan geldi.(1-2)

VakıfBank adına skorun 4-1’e geldiği sette Aslı Kalaç-Arina Fedorovtseva ikilisiyle Fenerbahçe, 3-4’ü buldu. Karşılıklı sayılarla devam eden sette özellikle Gabi ve Ogbogu ikilisiyle skor üstünlüğünü yakalayan konuk ekip skoru 14-16’ya taşıdı.

Devamında Bojana Drca’nın servis turu, Melissa Vargas’ın da yüksek yüzdeli hücumlarıyla sette kalan Fenerbahçe, maça ortak oldu.(19-19)

Skorun bir süre dengede seyrettiği seti VakıfBank 22-25 kazandı.

Üçüncü set

Maçın üçüncü setine Arina ve Vargas’ın sayılarıyla başlayan ve 4-1’i bulan Fenerbahçe, sette 13-8’lik üstünlüğü yakaladı. Bu skorla Vakıfbank'a ilk molasını aldıran Fenerbahçe, moladan da 2-0’lık seriyle döndüğü sette konuk takıma ikinci molasını aldırdı.(15-8)

Sette 24-17’yi bulan Fenerbahçe, Melissa Vargas’ın sayısıyla sete nokta koydu.(25-18)

Son set

Melissa Vargas ve Meliha Diken’in etkili servis turuyla dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, 5 farklı üstünlüğü yakaladı.(6-1)

Konuk ekibin Gabi ve Frantti’yle maçın içinde kalma girişimlerini skorerleriyle sonuçsuz bırakan Fenerbahçe, sette son bölüme 20-14 önde girdi.

Skor avantajını koruyan Fenerbahçe, seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21

Süre: 97 dakika (19, 27, 22, 29)