Fenerbahçe, VakıfBank'ı devirdi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, 20. maçında 17. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. VakıfBank ise 4. kez yenilerek 3. sırada kaldı.
FENERBAHÇE, GALİP GELDİ
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Cristina (Gizem Örge, Özlem Güven, Vuchkova, Safranova)
VakıfBank: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xınyue, (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bosetti, Frantti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Bahar Akbay)
Setler: 19-25, 25-13, 25-22, 25-16
Süre: 103 dakika (24, 24, 28, 27)
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