Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray'ı mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftası, dev derbi mücadelesine ev sahipliği yaptı.
Guillermo Naranjo Hernandez yönetimindeki Galatasaray ile Stefano Lavarini'nin çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Fenerbahçe, 3-1'lik skorla üstün tamamladı.
Fenerbahçe ezeli rakibini yendi
Mücadelenin ilk seti 26-24 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçilirken, ikinci setin kazananı 25-19 setle Galatasaray oldu.
Üçüncü seti 25-19, dördüncü seti ise 25-22 kazanan Fenerbahçe, maçı toplamda 3-1'lik skorla kazanmış oldu.
Galatasaray, 4 kez kaybetti
Böylece ligdeki 6. maçında 5. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler haftaya Murat Paşa Belediyesi'yle evinde oynayacak.
Arka arkaya 2. toplamda ise 4. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar ise Aydın Belediyesi'ne konuk olacak.
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