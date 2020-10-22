- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray'ı yendi
Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray'ı yendi
- DHA
- 22.10.2020 - 00:49
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında oynanan derbi mücadelesinde, Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:
Spor Toto - Halkbank: 0-3
Altekma - İnegöl Bld.: 3-1
Sorgun Bld. - Afyon Bld. Yüntaş: 3-2
İstanbul BBSK - Arkas Spor: 1-3
Tokat Belediye Plevne - Haliliye Bld: 1-3
Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş,Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin,Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)
SETLER: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21
SÜRE: 131 dakika (36, 32, 34, 29)