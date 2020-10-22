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    Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray'ı yendi

    Fenerbahçe HDI Sigorta, ligdeki derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 00:49
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    Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray'ı yendi

     

    AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında oynanan derbi mücadelesinde, Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:

    Spor Toto - Halkbank: 0-3

    Altekma - İnegöl Bld.: 3-1

    Sorgun Bld. - Afyon Bld. Yüntaş: 3-2

    İstanbul BBSK - Arkas Spor: 1-3

    Tokat Belediye Plevne - Haliliye Bld: 1-3

    Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray ı yendi #1

    Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

    SALON: Burhan Felek
    HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül 
    FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
    GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş,Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin,Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)
    SETLER: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21
    SÜRE: 131 dakika (36, 32, 34, 29)

    Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray ı yendi #2

    Fenerbahçe, voleybol derbisinde Galatasaray ı yendi #3

     

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