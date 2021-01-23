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- Fenerbahçe, voleybolda Galatasaray'ı rahat yendi
Fenerbahçe, voleybolda Galatasaray'ı rahat yendi
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 16:50
- Güncelleme : 23.01.2021 - 17:21
Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı iki farklı branşta oynadığı iki derbiyi de kaybetti.
F.BAHÇE SET VERMEDİ
Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde sahasında sarı-lacivertlileri ağırlayan Cimbom, rakibine 3-0 yenildi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybolundefined
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Galatasaray: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)
Fenerbahçe: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 22-25, 22-25, 21-25
Süre: 89 dakika (30, 33, 26)
GALATASARAY BASKETBOL DERBİSİNİ DE KAYBETTİ
Diğer taraftan sarı-kırmızılılar, erkek basketbolda ise Beşiktaş'a mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 82-64 yendi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste ikinci derbi galibiyetini almış oldu.