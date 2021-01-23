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    Fenerbahçe, voleybolda Galatasaray'ı rahat yendi

    Fenerbahçe, voleybolda Galatasaray'ı rahat yendi

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, basketbolda ise Beşiktaş'a 82-64 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 17:21
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    Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı iki farklı branşta oynadığı iki derbiyi de kaybetti.

    F.BAHÇE SET VERMEDİ

    Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde sahasında sarı-lacivertlileri ağırlayan Cimbom, rakibine 3-0 yenildi.

    Salon: Burhan Felek Vestel Voleybolundefined
    Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
    Galatasaray: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)
    Fenerbahçe: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)
    Setler: 22-25, 22-25, 21-25
    Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

    Fenerbahçe, voleybolda Galatasaray ı rahat yendi #1

    GALATASARAY BASKETBOL DERBİSİNİ DE KAYBETTİ

    Diğer taraftan sarı-kırmızılılar, erkek basketbolda ise Beşiktaş'a mağlup oldu.

    ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 82-64 yendi.

    Bu sonucun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste ikinci derbi galibiyetini almış oldu.

    Fenerbahçe, voleybolda Galatasaray ı rahat yendi #2

     

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