Fenerbahçe, voleybolda Galatasaray'ı rahat yendi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, basketbolda ise Beşiktaş'a 82-64 yenildi.

Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı iki farklı branşta oynadığı iki derbiyi de kaybetti.

F.BAHÇE SET VERMEDİ

Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde sahasında sarı-lacivertlileri ağırlayan Cimbom, rakibine 3-0 yenildi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybolundefined

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Galatasaray: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)

Fenerbahçe: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 22-25, 22-25, 21-25

Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

GALATASARAY BASKETBOL DERBİSİNİ DE KAYBETTİ

Diğer taraftan sarı-kırmızılılar, erkek basketbolda ise Beşiktaş'a mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 82-64 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste ikinci derbi galibiyetini almış oldu.