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    Fenerbahçe, Yeşilyurt'u kolay yendi

    Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Yeşilyurt deplasmanına konuk olan Fenerbahçe Opet, rakibine set vermeden galibiyet almasını bildi.
    • AA
    • 13.03.2022 - 17:03
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    Fenerbahçe, Yeşilyurt'u kolay yendi

    Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

    MAÇTAN ANEKTOTLAR

    Salon: Burhan Felek Vestel

    Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

    Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Veltman (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ceren Yılmaz)

    Fenerbahçe: Cristina, Popovic, Tutku Burcu Yüzgenç, Meliha İsmailoğlu, Beliz Başkır, Buse Ünal (Gizem Örge, İpar Özay Kurt, Cansu Çetin)

    Setler: 13-25, 12-25, 19-25

    Süre: 68 dakika (22, 20, 26)

    Fenerbahçe, Yeşilyurt u kolay yendi #1

    Fenerbahçe, Yeşilyurt u kolay yendi #2

    Fenerbahçe, Yeşilyurt u kolay yendi #3

    Fenerbahçe, Yeşilyurt u kolay yendi #4


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