Fenerbahçe, Zeren Spor'a mağlup oldu
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Zeren Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.

Zeren Spor, 9 hafta sonunda ligde 5. galibiyetini, Fenerbahçe ise 2. yenilgisi aldı.

MAÇ 124 DAKİKA SÜRDÜ

Zeren Spor: Şeyma Ercan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan)

Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Stysiak, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vasileva, Safronova)

Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 20-25, 15-11

Süre: 124 dakika (33, 21, 28, 24, 18)

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Emre Çalışkan
Editor