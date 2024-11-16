Fenerbahçe, Zeren Spor'a mağlup oldu

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Zeren Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.
Zeren Spor, 9 hafta sonunda ligde 5. galibiyetini, Fenerbahçe ise 2. yenilgisi aldı.
MAÇ 124 DAKİKA SÜRDÜ
Zeren Spor: Şeyma Ercan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan)
Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Stysiak, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vasileva, Safronova)
Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 20-25, 15-11
Süre: 124 dakika (33, 21, 28, 24, 18)
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