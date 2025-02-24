Fenerbahçe, Zerenspor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Zerenspor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, SET VERMEDEN KAZANDI
Fenerbahçe: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Safronova)
Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan, Fabris, Yasemin Şahin)
Setler: 25-21, 25-16, 25-20
Süre: 74 dakika (23, 27, 24)
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