Fenerbahçe, Zerenspor'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Zerenspor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, SET VERMEDEN KAZANDI

Fenerbahçe: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Safronova)

Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan, Fabris, Yasemin Şahin)

Setler: 25-21, 25-16, 25-20

Süre: 74 dakika (23, 27, 24)

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Emre Çalışkan
Editor