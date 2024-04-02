Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'ı mağlup etti Voleybolda Efeler Ligi play-off (1-4) yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

ensonhaber.com

Efeler Ligi play-off yarı final serisinde heyecan yaşanıyor.

Serinin ilk maçında Fenerbahçe ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakada kazanan altın set sonucunda 3-2'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

İki galibiyete ulaşan finale çıkacak

Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği seride ikinci maç, 5 Nisan Cuma günü Ankara'da yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Burakhan Tosun)

Setler: 25-22, 25-21, 22-25, 20-25, 15-12

Süre: 139 dakika (31, 29, 29, 30, 20)