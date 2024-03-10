Fenerbahçe'de Eda Erdem sakatlandı

Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, konuk takım Türk Hava Yolları, 23-25, 19-25, 25-21, 25-18, 11-15'lik setlerle 3-2 kazanmayı başardı.
Bu maçta ise Fenerbahçe'yi üzen bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Eda Erdem sakatlık geçirdi.
"Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz"
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının, kaptan Eda Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaptanımız Eda Erdem’in, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yaralanma ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.
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