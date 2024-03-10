Fenerbahçe'de Eda Erdem sakatlandı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları maçında sakatlık yaşayan Eda Erdem'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, konuk takım Türk Hava Yolları, 23-25, 19-25, 25-21, 25-18, 11-15'lik setlerle 3-2 kazanmayı başardı.

Bu maçta ise Fenerbahçe'yi üzen bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Eda Erdem sakatlık geçirdi.

"Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının, kaptan Eda Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: