Fenerbahçe'den Arina Fedorovtseva için Barbie paylaşımı Fenerbahçe Voleybol Takımı, Arina Fedorovtseva'nın fotoğrafının eklendiği paylaşımda "Gerçek Barbie'nin kim olduğunu biliyorsun" ifadelerini kullandı.

21 Temmuz tarihinde vizyona giren ve dünyada büyük bir ilgiye neden olan Barbie filmi yankı bulmaya devam ediyor.

Birçok izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran Amerikan yapımı film için Fenerbahçe Voleybol Takımı bir paylaşımda bulundu.

Barbie'ye benzetildi

Sarı-lacivertliler 2021 yılından bu yana takımın formasını giyen Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva'yı Barbie'ye benzetti.

Fedorovtseva'nın fotoğrafının kullanıldığı paylaşıma "Gerçek Barbie'nin kim olduğunu biliyorsun" notu düşüldü.

Yapılan bu paylaşımın ardından ise kısa süre içerisinde sporseverler gönderiye beğeni yağdırdı. 19 yaşındaki Alina'nın Barbie'ye benzetilmesi sosyal medyada gündem olarak çok kez konuşuldu.