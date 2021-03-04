- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Fenerbahçe'den filede Şampiyonlar Ligi'ne veda
Fenerbahçe'den filede Şampiyonlar Ligi'ne veda
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola Novara'ya deplasmanda yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
- İHA
- 04.03.2021 - 00:45
- Güncelleme : 04.03.2021 - 00:51
2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya deplasmanda 3-1 yenildi ve Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
Igor Gorgonzola: 3 - Fenerbahçe Opet: 1
Salon: Igor Gorgonzola
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stanislava Simic (Sırbistan)
Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington (Sansonna, Populini, Napodano, Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)
Fenerbahçe Opet: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson (Melis Yılmaz, Busa, Lila Şengün, İpar Ozay Kurt, Ceren Kestirengöz)
Setler: 25-16, 25-18, 16-25, 25-11
Süre: 92 dakika (25, 24, 21, 22)