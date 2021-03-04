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    Fenerbahçe'den filede Şampiyonlar Ligi'ne veda

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola Novara'ya deplasmanda yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 00:45
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 00:51
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    Fenerbahçe'den filede Şampiyonlar Ligi'ne veda

    2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya deplasmanda 3-1 yenildi ve Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

    Igor Gorgonzola: 3 - Fenerbahçe Opet: 1

    Salon: Igor Gorgonzola

    Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stanislava Simic (Sırbistan)

    Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington (Sansonna, Populini, Napodano, Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)

    Fenerbahçe Opet: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson (Melis Yılmaz, Busa, Lila Şengün, İpar Ozay Kurt, Ceren Kestirengöz)

    Setler: 25-16, 25-18, 16-25, 25-11

    Süre: 92 dakika (25, 24, 21, 22)

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