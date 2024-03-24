Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Eczacıbaşı oldu

AA & Ensonhaber
Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe ile finalde karşı karşıya gelecek.
Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 2
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar
Eczacıbaşı: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz,Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Selin Çalışkan, Derya Cebacioğlu)
Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12
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