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Voleybol



Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Eczacıbaşı oldu

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Eczacıbaşı oldu VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek Kupa Voley'de finale yükselen Eczacıbaşı şampiyonluk maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak.