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    Fenerbahçe'nin Rus rakibi elenince doğrudan yarı finale yükseldi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki yankıları sürüyor. Tenis ve voleybol organizasyonlarından Rusya'ya yaptırımlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:42
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    Fenerbahçe'nin Rus rakibi elenince doğrudan yarı finale yükseldi

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti." ifadeleri yer aldı.

    RAKİP VAKIFBANK EŞLEŞMESİNDEKİ KAZANAN OLACAK

    Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Teniste yönetim organları, Rusya'nın saldırgan tavrıyla ilgili ortak bir açıklama yayınladı.


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