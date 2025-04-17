Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray finale çıktı

AA

Efeler Ligi Yarı Final 2. maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0'ın rövanşında 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk mücadelesinde Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise 3-4'üncülük etabında Arkas Spor ile karşılaşacak.

İLK SET

Galatasaray, konuk olduğu maçın ilk setinde özellikle hücumda Jean Patry ile etkili oldu. İlk sette özellikle hücumda rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı takım, son olarak Atanasov'un bulduğu sayıyla ilk çeyreği 25-20 önde bitirdi.

İKİNCİ SET

Maçın ikinci seti daha çekişmeli geçti. Çoğunlukla Galatasaray'ın önde götürdüğü 2. sette Fenerbahçe, beraberliği sağladıktan sonra Ngapeth'in servisinden bulduğu sayıyla öne geçti (13-12).

Bu sayıdan sonra daha etkili savunma yapan sarı-kırmızılı takım, rakipte Kaan Gürbüz'ün de yaptığı hata sonrası 3 sayılık farkı yakaladı (17-14).

Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan Fenerbahçe de Arslan Ekşi'nin hatası sonrası 24-24'lük beraberliği yakaladı ve set uzadı.

Sarı-lacivertliler, Hakkı Çapkınoğlu'nun bloğu sonrası 2. seti 31-29 kazandı.

ÜÇÜNCÜ SET

Galatasaray , 3. setin ortalarında Jean Patry'nin bloğuyla 7 sayılık farkı yakaladı (10-17). Bu sayıdan sonra mola alan Fenerbahçe, Kaan Gürbüz ile sayılar bulmaya çalışsa da Galatasaray iyi savunma yaparak rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermedi ve 3. seti 25-19 kazandı.

SON SET

Karşılaşmanın 4. seti karşılıklı sayılarla başladı.

Sarı-kırmızılılar, setin ortalarında Zaytsev'in bloğunda 3 sayılık fark yakaladı (14-17). Bu sayıdan sonra oyun üstünlüğünü bırakmayan Galatasaray, seti 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.