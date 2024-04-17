Fenerbahçe'yi yenen Halkbank, Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı Halkbank, Efeler Ligi play-off serisinin üçüncü maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık setler sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

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Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Halkbank ile Fenerbahçe, Ankara'da karşılaştı.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve İlknur Çakar hakem ikilisinin yönetti.

Halkbank, set vermeden kazandı

Maça iyi başlayan Halkbank karşısında 4-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmayı molayla kesti. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi, ilk seti 25-19 kazandı.

Mavi beyazlı ekip, ikinci sette de üstün oyununa devam etti ve ataklarını savunmakta zorlanan Fenerbahçe karşısında seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Halkbank, servis ve manşet sorunu yaşayan rakibi karşısında bu sette de etkili oldu. Halkbank, 3. seti de 25-19 önde bitirdi.

Efeler Ligi'nde 10. şampiyonluk

Başkent ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanarak play-off final serisinde durumu 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı.

Böylelikle mavi-beyazlılar, 2017-2018 sezonun ardından bir kez daha mutlu sona ulaşarak tarihindeki 10. lig şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver)

Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (25, 22, 22)