Fenerbahçe'yi yenen Halkbank, final serisinde öne geçti Halkbank, Voleybol Efeler Ligi final serisinin ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Bu sonuçla mavi-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti.

AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi final serisinin ilk maçında Halkbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 3-1'lik skorla yenen Halkbank, seride 1-0 öne geçti.

2 set sonucunda eşitlik devam etti

Mücadeleye iyi başlayan Halkbank, setin başlarında 4 sayılık (7-3) seri yakaladı. Etkili oyunuyla aradaki farkı açmaya devam eden başkent temsilcisi ilk seti 25-17 önde tamamladı.

İkinci sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Bu skordan sonra konuk ekip, 3-0'lık (8-11) seri yakaladı. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, ikinci seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Halkbank, 3-1'lik skorla kazandı

Üçüncü sette her iki takımda hücumda ve defansta etkili oynarken, Halkbank, setin ortalarında iki sayılık (15-13) avantaj yakaladı. Avantajı set boyunca sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü seti 25-19 önde bitirdi ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan ve sonuna iyi oynayan Halkbank, dördüncü seti 25-16, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Serinin ikinci maçı 14 Nisan'da İstanbul'daki Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.