Fenerbahçe'yi yenen Vakıfbank, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla yenen Vakıfbank, şampiyonluğa uzandı.

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Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Volley şampiyonu VakıfBank karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini 25-23'le Fenerbahçe aldı. İkinci sette 25-22 üstünlük kuran VakıfBank, durumu 1-1'e getirmeyi bildi.

Üçüncü seti 25-22'yle üstün kapatan sarı-lacivertliler durumu 2-1 yaptı. 4. set VakıfBank'ın 25-22 üstünlüğüyle tamamlanınca karar setine gidildi.

Final setini de 15-12 alan Giovanni Guidetti'nin takımı maçtan 3-2 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank, Eczacıbaşı'nı yakaladı

Sarı-siyahlı ekip böylelikle bu organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaşarak Eczacıbaşı'nı yakaladı. Fenerbahçe ise bu iki takımı 4 kupayla takip ediyor.