Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü oldu

İHA
Uzun zamandır Eczacıbaşı’nın başantrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı ile anlaştı.
38 yaşındaki antrenör, Japonya tarihinin ilk yabancı başantrenörü olarak tarihe geçti.
"FERHAT AKBAŞ'I TEBRİK EDERİZ"
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Milli takım sezonuyla birlikte Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın tarihindeki ilk yabancı başantrenör ünvanıyla görev alacak olan başantrenörümüz Ferhat Akbaş'ı tebrik ederiz.
TÜRKİYE VE HIRVATİSTAN'I ÇALIŞTIRMIŞTI
Kariyerinde Türkiye ve Hırvatistan milli takımlarında başantrenörlük yapan Ferhat Akbaş, 2017-2018 döneminde Japonya’da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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