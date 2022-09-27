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- FIBA 2022'de iki Malili basketbolcu kavga etti
FIBA 2022'de iki Malili basketbolcu kavga etti
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'na Malili basketbolcuların mağlubiyet kavgası damga vurdu.
- 27.09.2022 - 11:04
- Güncelleme : 27.09.2022 - 11:12
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan ile Mali kozlarını paylaştı.
Sırbistan'ın 81-68 kazandığı mücadelenin ardından Mali ekibinin iki basketbolcusu kavga etti. Takım arkadaşları, öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.
Kavga anı kameralara yansıdı
Kavga, o sırada Sırbistanlı oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kameraya alındı.
Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.