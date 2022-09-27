FIBA 2022'de iki Malili basketbolcu kavga etti

FIBA 2022'de iki Malili basketbolcu kavga etti

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'na Malili basketbolcuların mağlubiyet kavgası damga vurdu.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan ile Mali kozlarını paylaştı.

Sırbistan'ın 81-68 kazandığı mücadelenin ardından Mali ekibinin iki basketbolcusu kavga etti. Takım arkadaşları, öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

Kavga anı kameralara yansıdı

Kavga, o sırada Sırbistanlı oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kameraya alındı.

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.