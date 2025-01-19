File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. haftası dev bir maça sahne oldu. Derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 11. yenilgisini yaşadı.

FENERBAHÇE, SET VERMEDEN KAZANDI

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)

Setler: 18-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika