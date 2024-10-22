File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi

DHA

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftası, derbi mücadelesinde sahne oldu.

Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’ı 25-14, 25-20 ve 25-13’lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE, 4'TE 4 YAPTI

Mücadelede en skorer isim, sarı-lacivertli ekipte 17 sayı üreten Melissa Vargas oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4’üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2’nci yenilgisini aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 ÖNEMLİ İSİM OYNAMADI

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.