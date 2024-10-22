File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi

DHA
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftası, derbi mücadelesinde sahne oldu.
Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’ı 25-14, 25-20 ve 25-13’lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE, 4'TE 4 YAPTI
Mücadelede en skorer isim, sarı-lacivertli ekipte 17 sayı üreten Melissa Vargas oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4’üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2’nci yenilgisini aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 ÖNEMLİ İSİM OYNAMADI
Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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